Про це йдеться на урядовому порталі.

За словами прем’єра, єдиний туристичний портал, який буде працювати онлайн і в телефонному режимі, буде створений на базі міністерства культури, молоді і спорту.

“Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звичайно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпеку. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомогу”, – пояснив він.

Гончарук додав, що створення єдиного туристичного порталу передбачено програмою діяльності уряду, яка була затверджена у вересні 2019 року.

Туристичний портал планують запустити до осені 2020 року, а в регіонах створять локальні туристично-інформаційні центри.