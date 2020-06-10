Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Сьогодні 10 червня – черговий етап пом’якшення карантину. Воно відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою Уряду про запровадження адаптивного карантину”, – зазначив Ляшко.
Так, з 10 червня в Україні:
1. Дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурно-мистецькі заходи.
При цьому повинні дотримуватися певні обмеження та вимоги:
• температурний скринінг всіх працівників (ті з них, у кого температура тіла перевищує 37,2℃, не допускатимуться до роботи);
• розміщення на території установи інформаційних матеріалів про профілактику коронавірусу;
• розміщення антисептиків у місцях масового скупчення людей (обробку рук повинні здійснювати як співробітники, так і відвідувачі);
• маркування для дотримання дистанції не менше 1,5 метра між відвідувачами;
• одночасне перебування не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі огородженої території для заходів під відкритим небом або загальної площі приміщення культурного закладу;
• якщо захід проходить у приміщенні, відвідувачі повинні знаходитися в респіраторах або масках до його завершення;
• проведення заходів дозволяється тільки з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях (відстань між ними повинна становити не менше 1,5 метра);
• заборонена організація фан-зон та інших місць масового скупчення, в яких буде неможливо дотримуватися соціальної дистанції;
• контроль квитків на вході повинен по можливості проводитися за допомогою сканерів штрих-кодів.
2. Починають працювати бази відпочинку, майданчики для кемпінгу, санаторії та пансіонати (крім дитячих таборів).
В даному випадку будуть діяти такі приписи:
• попередня онлайн-реєстрація;
• по можливості – харчування в номерах або ж на літніх терас; якщо харчування організовується всередині приміщення, то за столом повинні знаходитися не більше 4 осію, а відстань між столами має складати 1,5 метра;
• всім співробітникам перед початком зміни повинні вимірювати температуру;
• слід забезпечити вільний доступ до антисептиків і дезінфікуючих засобів;
• відпочивальники повинні носити маски за межами номерів (всередині будівлі);
• адміністрація повинна організувати реєстрацію відвідувачів так, щоб не допускати черг і скупчення відпочивальників;
• шезлонги на пляжі повинні бути розміщені з урахуванням соціальної дистанції;
• особи, у яких виявили симптоми ГРВІ, повинні бути ізольовані, а в разі багатомісного розміщення ізоляції підлягають всі, хто проживав спільно.
(На відео – с 10:00)
Пункти пропуску
10 червня з 11:00 відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 11:00 до 14:00:
• для автомобільного сполучення через КПВВ “Мар’їнка” – дорожній коридор “Донецьк – Курахове”;
• для пішого сполучення через КПВВ “Станиця Луганська” – дорожній коридор “Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар”.
При в’їзді на підконтрольну уряду України територію буде проводитися температурний скринінг.
Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) і дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.
“Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу “Дій вдома”, або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України”, – відзначили в штабі ООС.
Пріоритет при перетині лінії розмежування надається громадянам:
– при наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів)
– які прямують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, які їх супроводжують (при пред’явленні сертифіката та запрошення-перепустки).
Громадяни, які будуть перетинати лінію розмежування для участі в ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від обов’язкової самоізоляції чи обсервації.
Пропуск інших осіб буде здійснюватися після оформлення громадян пріоритетною категорії.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 28 тис. 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 525 нових випадків.