З 10 червня в Україні стартував новий етап пом'якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Сьогодні 10 червня – черговий етап пом’якшення карантину. Воно відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою Уряду про запровадження адаптивного карантину”, – зазначив Ляшко.

Так, з 10 червня в Україні:

1. Дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурно-мистецькі заходи.

При цьому повинні дотримуватися певні обмеження та вимоги:

• температурний скринінг всіх працівників (ті з них, у кого температура тіла перевищує 37,2℃, не допускатимуться до роботи);

• розміщення на території установи інформаційних матеріалів про профілактику коронавірусу;

• розміщення антисептиків у місцях масового скупчення людей (обробку рук повинні здійснювати як співробітники, так і відвідувачі);

• маркування для дотримання дистанції не менше 1,5 метра між відвідувачами;

• одночасне перебування не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі огородженої території для заходів під відкритим небом або загальної площі приміщення культурного закладу;

• якщо захід проходить у приміщенні, відвідувачі повинні знаходитися в респіраторах або масках до його завершення;

• проведення заходів дозволяється тільки з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях (відстань між ними повинна становити не менше 1,5 метра);

• заборонена організація фан-зон та інших місць масового скупчення, в яких буде неможливо дотримуватися соціальної дистанції;

• контроль квитків на вході повинен по можливості проводитися за допомогою сканерів штрих-кодів.

2. Починають працювати бази відпочинку, майданчики для кемпінгу, санаторії та пансіонати (крім дитячих таборів).

В даному випадку будуть діяти такі приписи:

• попередня онлайн-реєстрація;

• по можливості – харчування в номерах або ж на літніх терас; якщо харчування організовується всередині приміщення, то за столом повинні знаходитися не більше 4 осію, а відстань між столами має складати 1,5 метра;

• всім співробітникам перед початком зміни повинні вимірювати температуру;

• слід забезпечити вільний доступ до антисептиків і дезінфікуючих засобів;

• відпочивальники повинні носити маски за межами номерів (всередині будівлі);

• адміністрація повинна організувати реєстрацію відвідувачів так, щоб не допускати черг і скупчення відпочивальників;

• шезлонги на пляжі повинні бути розміщені з урахуванням соціальної дистанції;

• особи, у яких виявили симптоми ГРВІ, повинні бути ізольовані, а в разі багатомісного розміщення ізоляції підлягають всі, хто проживав спільно.

(На відео – с 10:00)

Пункти пропуску

10 червня з 11:00 відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 11:00 до 14:00: • для автомобільного сполучення через КПВВ “Мар’їнка” – дорожній коридор “Донецьк – Курахове”; • для пішого сполучення через КПВВ “Станиця Луганська” – дорожній коридор “Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар”.

При в’їзді на підконтрольну уряду України територію буде проводитися температурний скринінг.

Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) і дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

“Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу “Дій вдома”, або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України”, – відзначили в штабі ООС.

Пріоритет при перетині лінії розмежування надається громадянам: – при наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів) – які прямують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, які їх супроводжують (при пред’явленні сертифіката та запрошення-перепустки).

Громадяни, які будуть перетинати лінію розмежування для участі в ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від обов’язкової самоізоляції чи обсервації.

Пропуск інших осіб буде здійснюватися після оформлення громадян пріоритетною категорії.