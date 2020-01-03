У п'ятницю, 3 січня, в Україні розпочинається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Про це поінформували в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зареєструватися можна за 3 по 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест із одного предмета.

Особи, які зареєструються для участі в пробному ЗНО, отримають можливість:

• ознайомитися із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;

• виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

• дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, які будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

• отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);

• психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

• навчитися ефективно розподіляти час;

• оцінити свій рівень знань.

Пробне ЗНО є платною послугою для учасників. Вартість тестування визначають регіональні центри оцінювання якості освіти.

“Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів”, – зазначається в повідомленні.