Covid-19 Україна

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В Україні стартували місцеві вибори: що потрібно знати про голосування

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об'єднаних територіальних громад.

Неділя, 25 жовтня 2020, 08:01

Про це свідчать дані ЦВК.

Українці виберуть 24 обласні ради (крім окупованих територій Донецької і Луганської області), 119 районних рад, депутатів рад і голів 1438 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а також мерів міст і голів сіл і селищ.

У селах, селищах і малих містах вибори пройдуть в один тур, а там, де проживає понад 75 тисяч виборців, через три тижні відбудеться другий – за посаду мера змагатимуться два кандидати, які наберуть найбільше голосів у першому турі.

Крім окупованих територій Донецької і Луганської областей, вибори не відбудуться і в окупованому Криму. Також не голосують у 18 об’єднаних територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Нові правила на місцевих виборах-2020

1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. У зв’язку з цим змінилися правила голосування. Також цього року вибори організовані на новій територіальній основі, бо кількість районів скоротили з 490 до 136.

Вибори до міських, районних, сільських та селищних рад у населених пунктах, де мешкають менше від 10 тисяч виборців, відбуватимуться, як і раніше, за мажоритарною системою відносної більшості. В одному окрузі можуть обратися від двох до чотирьох депутатів.

За мажоритарною системою відносної більшості, обиратимуться сільські, селищні, сільські та міські голови населених пунктів, що нараховують менше 10 тисяч виборців.

З’явилася ​​гендерна квота – серед кожних 5 кандидатів списку повинно бути не менше двох представників однієї статі.

Голів міст від 75 тисяч обирають за мажоритарною системою абсолютної більшості. Якщо за результатами виборів жоден із кандидатів не отримає більше 50% підтримки виборців, може бути призначений другий тур голосування.

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям запропонують п’ять питань від президента Володимира Зеленського – 13 жовтня Зеленський несподівано оголосив про всенародне опитування.

Питання звучать так:

  • Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  • Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  • Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  • Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
  • Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Також #Букви розповіли, що відомо про кандидатів на посади мерів великих міст.

Голосування розпочалося на виборчих дільницях о 8:00 і триватиме до 20:00 без перерви.

  • 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.
Теги: местные выборы, ЦВК

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