В Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Тестування з кожного предмета розпочинатиметься об 11 годині.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 072 особи.

В УЦОЯО нагадали, що для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія.

Раніше повідомлялося, що показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).