Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Тестування з кожного предмета розпочинатиметься об 11 годині.
Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.
Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:
- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 072 особи.
В УЦОЯО нагадали, що для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія.
Раніше повідомлялося, що показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
- Кабінет Міністрів прийняв рішення перевести в онлайн-формат пробне зовнішнє незалежне тестування 15 і 17 червня. Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші.
- Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку владою рішення про скасування у 2020 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
- Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що для скасування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні немає ніяких підстав.