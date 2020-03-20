У п'ятницю, 20 березня, Шевченківський районний суд Києва виніс перше судове рішення у справі про порушення умов карантину.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Зазначається, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.

Рішенням суду на жінку накладено штраф у розмірі 17 тис. грн.

“За резуьтатами розгляду справи, особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень”, – сказано у повідомленні.