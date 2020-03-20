Про це повідомили в прес-службі суду.
Зазначається, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.
Рішенням суду на жінку накладено штраф у розмірі 17 тис. грн.
“За резуьтатами розгляду справи, особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень”, – сказано у повідомленні.
- 19 березня правоохоронці склали 270 адміністративних протоколів за порушення карантину в Україні.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантинчерез поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення.