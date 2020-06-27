Про це заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко в ефірі програми Свобода Live.

“80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих з усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії”, — повідомила Кошалко.

За її словами, оскільки однаковий ріст захворювання реєструється не по всій Україні, а лише в окремих областях, то вводити жорсткий карантин по всій країні не є доцільним.

“Карантин послаблюється не на всій території України. Наприклад, у Чернівецькій області, де один з найвищих показників захворюваності, місцева влада приймає інші рішення про послаблення чи посилення карантинних заходів. Тому уряд рекомендував індикатори виходу з карантину, де є певні статистичні показники, що розраховуються кожного дня і на кожну область окремо”, — заявила Кошалко.