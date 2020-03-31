В Україні є санавіація для транспортування хворих на коронавірус COVID-19 у разі потреби.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він розповів, що в нашій країні є поки тільки 15 апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), які фактично заміняють функцію легенів при тяжкому перебігу хвороби. У разі необхідності хворих на COVID-19 у важкому стані можуть доставляти в медустанови, де є ці апарати, за допомогою санавіації.

“ЕКМО є сьогодні 15 на території України. ЕКМО – це висококваліфікована медична допомога, де працюють висококваліфіковані медпрацівники. Чи буде всім необхідне це обладнання – це питання, яким займаються наші профільні фахівці. У разі необхідності у нас є санавіація. У нас є гелікоптер, який був узятий з миротворчої місії з країн Африки. І ми готові транспортувати людей, яким буде необхідна така медична допомога”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що головне завдання сьогодні – забезпечити більшість медустанов апаратами для штучної вентиляції легенів, а також фахівцями, які могли б працювати в реанімаційних відділеннях.

Ляшко також поінформував, що у Міністерства охорони здоров’я є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні.

“Зараз ми маємо 240 медустанов, де розгорнуто понад 67 тисяч ліжко-місць, які готові приймати хворих… Ми знаємо, коли можемо очікувати пікове навантаження на систему охорони здоров’я. Тому, коли ми говоримо про першу хвилю, це 67 тисяч ліжок, але є питання і лікарень другої хвилі, які будуть підключені, коли понад 50 % ліжкового фонду буде зайнято хворими на коронавірусну хворобу. Для цього ми розробили план поетапного реагування на ситуацію, яка є в країні. Саме епідемічну ситуацію”, – розповів Ляшко.

Він уточнив, що з завтрашнього дня почне звітувати про відсоткове заповнення лікарень хворими на COVID-19, а також про кількість людей у важкому стані.

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(На відео – з 7:30 і 10:00)