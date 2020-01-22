В Україні залишається гібридний режим демократії, і при цьому в країні значно погіршився показник - "функціонування уряду".

Про це пише видання The Economist.

У рейтингу “Індекс демократії” Україна посіла 78-е місце (роком раніше було 84-е). Наша країна набрала 5,9 балів з 10, і віднесена до країн з “гібридним режимом”. Рівень демократії оцінюється за чотирма категоріями, а саме: участь у виборах, політичний процес і плюралізм, політична культура та функціонування уряду. У нас виявився “слабкий уряд”.

Категорія “функціонування уряду” набрала всього 2,71 бала з 10. У минулому році цей показник був вищий – 3,21 бала.

Нашими сусідами по оновленому рейтингу стали Північна Македонія, Албанія і Бангладеш.

Видання The Economist зазначає, що середній глобальний показник впав з 5,48 у 2018 році до 5,44. Це найгірший показник з 2006 року.

В результаті різкого падіння показників чотирьох з п’яти категорій в Латинській Америці і країнах Африки на південь від Сахари, середній глобальний показник впав. Незважаючи на те, що в деяких країнах відбулися різкі спади, інші змінили загальну тенденцію і підвищили свої показники.

Індекс демократії визначається на основі відповідей на 60 запитань, кожен з яких має два або три варіанти відповіді.