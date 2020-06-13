Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За його словами, на засіданні розглядалися питання стримування коронавірусу в умовах адаптивного карантину.
“Було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності протиепідеміологічних норм, які прописані постановами головного санітарного лікаря в різних сферах госпдіяльності, яким дозволено працювати в умовах карантину”, – заявив Ляшко.
Він зазначив, що також були розглянуті питання поліпшення дотримання карантинних норм при міських, приміських і міжобласних перевезеннях. Зокрема, планується збільшити кількість транспорту на маршрутах.
Крім того, комісія рекомендувала змінити графік роботи підприємств, держустанов і організацій.
“Окремо розглянули питання про зміну графіка роботи підприємств, державних установ, закладів, щоб розвести годину пік і зменшити навантаження на транспорт, зменшити можливе скупчення людей у транспорті, який перевозить людей до місця їх роботи”, – наголосив Ляшко.
За його словами, через спеку громадяни можуть гірше дотримуватися епідемічних норм під час проїзду в транспорті.
(На відео – з 2:25)
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