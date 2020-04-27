Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Раніше він заявляв, що щодня проводитися близько 5 тис. Тестувань.
“Ми плануємо збільшувати кількість ПЛР-тестувань. На даний час на добу проводимо близько 5,5-6 тисяч досліджень. Завдання – в найближчому часі збільшити до 8-10 тисяч тестувань на добу”, – сказав міністр.
За його словами, вже отримано близько 4,5 тисячі ПЛР-систем українського виробництва і кожна налічує близько 100 тестів.
“Сьогодні отримаємо ще близько 160 тисяч. Ми будемо закуповувати і далі ці тест-системи, вони відповідають світовим стандартам”, – сказав Максим Степанов.
Крім того, на цьому тижні МОЗ планує проводити консультації щодо масового ІФА-тестування.
“ІФА-тести виявляють антитіла в крові людини, яка перехворіла COVID-19. Це важливо, адже, порівнюючи з іншими такого роду захворюваннями, у нас є підстави вважати, що якщо у людини є антитіла, то у нього є імунітет на захворювання. На цій тижні у нас будуть відповідні консультації з вченими НАН, експертами ВООЗ – яким чином застосовувати ІФА-тести, в яких випадках, адже золотим стандартом є ПЛР-тестування. Ми розглядаємо можливість використання українських тестів, якщо вони будуть відповідати стандартам “, – сказав голова МОЗ України Максим Степанов.
- Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, де в країні виготовляють ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.