У грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж в листопаді того ж року.

Про це свідчать дані Держстату.

У грудні було зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, а в листопаді їх було 288,9 тисяч. Тобто за місяць кількість безробітних збільшилася на 49,3 тисяч.

При цьому, в цей же час скоротилася кількість вакансій. У листопаді їх було 80,9 тисяч, а в грудні стало на 27% менше – 59 тисяч. Індекс навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб.

Також повідомляється, що більшість безробітних в країні станом на кінець року – жінки (177,3 тисячі). Чоловіків, які шукають роботу, 160,9 тисяч. У містах роботу шукають 176 тисяч чоловік, а в селах – 162,2 тисячі.