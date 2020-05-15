Колегія Державної митної служби на засіданні в п'ятницю звільнила керівників половини митниць.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства фінансів України.

У засіданні взяли участь міністр фінансів Сергій Марченко, а також виконувач обов’язків голови Держмитслужби Ігор Муратов.

Так, були звільнені керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Крім того, керівнику Одеської митниці вручили попередження про наступне звільнення.

За словами міністра фінансів, протягом останніх двох тижнів проводився грунтовний аналіз роботи кожної митниці. Марченко уточнив, що комплексний аудит Митної служби триває, однак за результатами показників діяльності низки митниць вже були зроблені висновки про неефективність роботи. Наслідком цього і стали кадрові рішення.

Міністр наголосив, що це не останні кадрові ротації на митницях.

“Кадрові зміни у митній службі будуть тривати доти, доки митниця не запрацює належним чином з висококваліфікованими та доброчесними працівниками… Додатково, ми забезпечимо належні умови праці тим митникам, які пройдуть цей жорсткий, але справедливий відбір”, – заявив він.

Як відомо, в грудні 2019 року офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. В рамках реформи кількість регіональних митниць було скорочено з 26 до 16.