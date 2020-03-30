Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 23 випадки;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 випадків;
  • Донецька область — 6 випадків;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 випадок;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • м. Київ — 102 випадки;
  • Київська область — 49 випадків;
  • Львівська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 8 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 11 випадків;
  • Сумська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 60 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 2 випадки;
  • Чернівецька область — 75 випадків;
  • Черкаська область — 50 випадків;
  • Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.