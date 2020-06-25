В Україні станом на 25 червня підтверджено 40 008 випадків COVID-19, з них 17 758 одужали, 1067 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 994 людини, з них: 64 дитини та 103 медпрацівники.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській(95), Закарпатській (85), Рівненській (84), Волинській (69) областях та Києві (85).

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька обл. — 1753 (1091 одужав);

Волинська обл. — 2024 (605 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1069 (893 одужали);

Донецька обл. — 399 (150 одужали);

Житомирська обл. — 1337 (688 одужали);

Закарпатська обл. — 2454 (864 одужали);

Запорізька обл. — 561 (401 одужав);

Івано-Франківська обл. — 2171 (1083 одужали);

м. Київ — 4613 (1473 одужали);

Київська обл. — 2373 (1185 одужали);

Кіровоградська обл. — 636 (524 одужали);

Луганська обл. — 75 (54 одужали);

Львівська обл. — 4627 (712 одужали);

Миколаївська обл. — 377 (273 одужали);

Одеська обл. — 1465 (569 одужали);

Полтавська обл. — 301 (267 одужали);

Рівненська обл. — 3248 (1623 одужали);

Сумська обл. — 277 (195 одужали);

Тернопільська обл. — 1815 (1102 одужали);

Харківська обл. — 1947 (977 одужали);

Херсонська обл. — 188 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 645 (515 одужали);

Черкаська обл. — 616 (431 одужали);

Чернівецька обл. — 4531 (1763 одужали);

Чернігівська обл. — 506 (145 одужали).

Загалом захворювання підтверджено у 2936 дітей та 6346 медиків. Госпіталізації потребували 10 870 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 372 пацієнти. 29 198 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3850 медпрацівників.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.