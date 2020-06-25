Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 994 людини, з них: 64 дитини та 103 медпрацівники.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській(95), Закарпатській (85), Рівненській (84), Волинській (69) областях та Києві (85).
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1753 (1091 одужав);
- Волинська обл. — 2024 (605 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1069 (893 одужали);
- Донецька обл. — 399 (150 одужали);
- Житомирська обл. — 1337 (688 одужали);
- Закарпатська обл. — 2454 (864 одужали);
- Запорізька обл. — 561 (401 одужав);
- Івано-Франківська обл. — 2171 (1083 одужали);
- м. Київ — 4613 (1473 одужали);
- Київська обл. — 2373 (1185 одужали);
- Кіровоградська обл. — 636 (524 одужали);
- Луганська обл. — 75 (54 одужали);
- Львівська обл. — 4627 (712 одужали);
- Миколаївська обл. — 377 (273 одужали);
- Одеська обл. — 1465 (569 одужали);
- Полтавська обл. — 301 (267 одужали);
- Рівненська обл. — 3248 (1623 одужали);
- Сумська обл. — 277 (195 одужали);
- Тернопільська обл. — 1815 (1102 одужали);
- Харківська обл. — 1947 (977 одужали);
- Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
- Хмельницька обл. — 645 (515 одужали);
- Черкаська обл. — 616 (431 одужали);
- Чернівецька обл. — 4531 (1763 одужали);
- Чернігівська обл. — 506 (145 одужали).
Загалом захворювання підтверджено у 2936 дітей та 6346 медиків. Госпіталізації потребували 10 870 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 372 пацієнти. 29 198 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3850 медпрацівників.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 606 766, методом ІФА — 163 941.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- МОЗ внесло дексаметазон у протокол лікування COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.