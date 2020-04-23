Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 174 до 187).
Водночас одужали ще 80 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла з 424 до 504 осіб).
“Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:
• Вінницька область – 353 випадки;
• Волинська область – 188 випадків;
• Дніпропетровська область – 186 випадків;
• Донецька область – 21 випадок;
• Житомирська область – 304 випадки;
• Закарпатська область – 230 випадків;
• Запорізька область – 146 випадків;
• Івано-Франківська область – 644 випадки;
• Кіровоградська область – 258 випадків;
• місто Київ – 1059 випадків;
• Київська область – 451 випадок;
• Львівська область – 282 випадки;
• Луганська область – 27 випадків;
• Миколаївська область – 99 випадків;
• Одеська область – 161 випадок;
• Полтавська область – 161 випадок;
• Рівненська область – 396 випадків;
• Сумська область – 89 випадків;
• Тернопільська область – 499 випадків;
• Харківська область – 101 випадок;
• Херсонська область – 77 випадків;
• Хмельницька область – 61 випадок;
• Чернівецька область – 1140 випадків;
• Черкаська область – 220 випадків;
• Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 23 квітня в Центр надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21 тис. 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 22 квітня було зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.