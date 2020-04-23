В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 174 до 187).

Водночас одужали ще 80 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла з 424 до 504 осіб).

“Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:

• Вінницька область – 353 випадки;

• Волинська область – 188 випадків;

• Дніпропетровська область – 186 випадків;

• Донецька область – 21 випадок;

• Житомирська область – 304 випадки;

• Закарпатська область – 230 випадків;

• Запорізька область – 146 випадків;

• Івано-Франківська область – 644 випадки;

• Кіровоградська область – 258 випадків;

• місто Київ – 1059 випадків;

• Київська область – 451 випадок;

• Львівська область – 282 випадки;

• Луганська область – 27 випадків;

• Миколаївська область – 99 випадків;

• Одеська область – 161 випадок;

• Полтавська область – 161 випадок;

• Рівненська область – 396 випадків;

• Сумська область – 89 випадків;

• Тернопільська область – 499 випадків;

• Харківська область – 101 випадок;

• Херсонська область – 77 випадків;

• Хмельницька область – 61 випадок;

• Чернівецька область – 1140 випадків;

• Черкаська область – 220 випадків;

• Чернігівська область – 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 23 квітня в Центр надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21 тис. 58 повідомлень про підозру на COVID-19.