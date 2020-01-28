З 1 квітня 2020 року в Україні планується ввести електронний лікарняний.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, якого цитує прес-служба Міністерства соціальної політики.

“З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування. Нам потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України”, – наголосив Коваль.

За його словами, електронний лікарняний принесе більше прозорості і відкритості в процес видачі лікарняних.

“Цей крок передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкувати весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація через реєстр у Пенсійному фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування – в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію – оскільки є платником єдиного соціального внеску. Весь процес буде прозорим”, – пояснив Коваль.

Серед запобіжників в системі електронних лікарняних заступник міністра перерахував такі пункти:

1. Кожен лікарняний повинен бути підписаний електронним цифровим підписом (тобто вводиться персональна відповідальність лікаря, який видав цей документ).

2. Електронний обіг дасть можливість відстежити, чи видав лікарняний профільний лікар.

3. Можна буде відслідковувати потенційні “схеми”, коли “на лікарняний” йдуть співробітники підприємства, які за фактом продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування.