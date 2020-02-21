Кількість українців, які вірять у покращення в країні в найближчі роки, з вересня зменшилася в два рази.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.

“Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 року такі становили 41 %, у грудні — 28 %, а за даними останнього опитування — 21 %)”, – зазначають соціологи.

Частка тих, хто вважає, що країна здатна подолати труднощі в більш віддаленій перспективі, становить зараз 49,4 % (у вересні цей показник становив 40 %, а в грудні – 50 %).

Ще 15,4 % опитаних висловили думку, що наша країна не здатна подолати проблеми взагалі.

Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.