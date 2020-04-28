В першу і другу тижні карантину ринок побутової техніки та електроніки в Україні скоротився, але потім став потроху зростати.

Про це свідчить исследование GfK Ukraine про ситуацію на ринку.

Так, через карантин скоротилися продажі побутової техніки та електроніки на 37% (в порівнянні з попереднім тижнем). На тлі закриття фізичних магазинів – продажі скоротилися на 54%, зате в онлайні виросли на 20%.

У перший тиждень позитивна динаміка збереглася в продажах ноутбуків.

Всі сектори продемонстрували подібну негативну динаміку (від 30% в телевізорах до 40% в дрібні побутової техніки). Відрізняється сектор IT-техніки, які знизився всього на 5%, і телеком, скорочення продажів в якому складали 50%.