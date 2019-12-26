Українські лікарі вперше за 15 років провели операцію з пересадки серця.

Про це повідомили у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні (ГТМО).

“Ковельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні, хто отримав ліцензію по трансплантології і першим за останні 15 років, хто провів трансплантацію серця. … Трансплантація серця успішно проведено реципієнту з вираженою дилатаційною кардіоміопатією”, — йдеться в повідомленні.

Заначається, що операцію проводила бригада лікарів Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України на чолі з Борисом Тодуровим.

Донором для операції став пацієнт з важкою відкритою черепно-мозковою травмою у якого констатували смерть мозку.

“Родичі дали згоду на проведення операції вилучення органів померлого для пересадки і цим же врятували здоров’я і життя відразу трьом пацієнтам”, — підкреслили медики.