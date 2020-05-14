Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Так, за минулу добу одужали 427 людей, а заразилися 422.
“За минулу добу захворіли 422 людини: з них 42 дитини і 70 медпрацівників… Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому сьогодні у нас рекордна кількість тих, хто одужав – 427. Вперше за час перебігу коронавірусу в Україні кількість осіб, які одужали, перевищила кількість осіб, які захворіли”, – зазначив Степанов.
Очільник МОЗ уточнив, що за весь час епідемії коронавірусу в Україні захворіли 16 тисяч 847 осіб: з них 1172 дитини і 3278 медиків.
За словами міністра, встановлено рекорд і за кількістю тестувань методом ПЛР за добу. Так, за минулу добу було проведено 8069 досліджень.
“Вперше у нас ПЛР-тестування перевищили позначку в 8 тисяч”, – заявив Степанов.
(На відео – з 2:20)
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантинних обмежень, але карантин скасовано не буде.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).