В Україні вперше з початку спалаху коронавірусу COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж заразилося.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, за минулу добу одужали 427 людей, а заразилися 422.

“За минулу добу захворіли 422 людини: з них 42 дитини і 70 медпрацівників… Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому сьогодні у нас рекордна кількість тих, хто одужав – 427. Вперше за час перебігу коронавірусу в Україні кількість осіб, які одужали, перевищила кількість осіб, які захворіли”, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ уточнив, що за весь час епідемії коронавірусу в Україні захворіли 16 тисяч 847 осіб: з них 1172 дитини і 3278 медиків.

За словами міністра, встановлено рекорд і за кількістю тестувань методом ПЛР за добу. Так, за минулу добу було проведено 8069 досліджень.

“Вперше у нас ПЛР-тестування перевищили позначку в 8 тисяч”, – заявив Степанов.

(На відео – з 2:20)