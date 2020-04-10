Із сьогоднішнього дня в Україні тестуватимуть на коронавірус COVID-19 всіх людей із пневмонією.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Із сьогоднішнього дня ми тестуємо всіх із пневмонією, які знаходяться в інфекційних лікарнях і лікарнях іншого профілю”, – зазначив Ляшко.

Головний санлікар також пояснив, які ще категорії громадян підлягають обов’язковому тестуванню на коронавірус.

Так, крім громадян з пневмонією, тест роблять людям із симптомами важких гострих респіраторних захворювань (висока температура, сухий кашель і ускладнене дихання), а також тим, хто повернувся з-за кордону.

“Сьогодні ми тестуємо всі пневмонії, всіх людей із симптомами коронавірусної хвороби. Ми тестуємо всіх, хто повернувся з-за кордону, а також всіх, хто був у контакті (з хворими на коронавірус, – ред.). Відразу, як тільки ми визначаємо хворого, тестуванню ще до появи симптомів підлягають особи, які перебували в близькому контакті, особливо ті, хто проживає в одному приміщенні. Надалі встановлюється епідеміологічний нагляд за кожною із контактних осіб”, – розповів Ляшко.

Для того, щоб визнати людину здоровою, необхідно, щоб останні два ПЛР-тести поспіль були негативними. Тільки в такому випадку можна стверджувати, що людина одужала.

(На відео – з 1:28 та 9:20)