Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ми детально вивчаємо ситуацію, яка відбувається в країнах Європейського союзу. І ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України”, – зазначив він.

За словами Ляшка, саме тому Уряд пропонує більш жорсткі заходи карантину.

“Тому ми і пропонуємо більш жорсткі заходи. Оскільки наші розрахунки показують: при введенні додаткових заходів щодо ізоляції і обмеження мобільності ми можемо значно зменшити кількість критичних випадків, летальних випадків”, – заявив Ляшко.

“Жодних сил державних органів не вистачить, якщо ми не будемо виконувати всіх рекомендацій Уряду із дотримання протиепідемічних заходів. Ми будемо пропонувати більш жорсткий карантин, пропонувати обмежувати мобільність людей, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірус”, – додав він.

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(На відео – з 11:26)