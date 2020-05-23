Напередодні документ було опубліковано в офіційному парламентському виданні “Голос України”.
Законом передбачається заборона повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.
Власники банку мають змогу в суді довести незаконність рішення Національного банку і спробувати отримати компенсацію в грошовій формі, розмір якої визначить незалежний міжнародний аудитор.
Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування. Також неможливе й відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.
Закон набув чинності на наступний день після оприлюднення.
- 13 травня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім. За документ проголосували 270 народних депутатів. Серед них – лише 200 від “Слуги народу” (фракція включає 248 “слуг”).
- У Раді відразу після прийняття заблокували підписання закону про банки.
- Згодом в Окружний адміністративний суд Києва подали позов з вимогою визнати незаконність ухвалення так званого “антиколомойского закону”. Позов народний депутат Антон Поляков подав проти спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева.
- 19 травня Верховна Рада розблокувала підписання “антиколомойського закону”.
- І вже 21 травня Зеленський підписав “антиколомойський” закон.