У суботу, 23 травня, набув чинності закон про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам ("антиколомойський закон").

Напередодні документ було опубліковано в офіційному парламентському виданні “Голос України”.

Законом передбачається заборона повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Власники банку мають змогу в суді довести незаконність рішення Національного банку і спробувати отримати компенсацію в грошовій формі, розмір якої визначить незалежний міжнародний аудитор.

Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування. Також неможливе й відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.

Закон набув чинності на наступний день після оприлюднення.