Закон сьогодні, 19 травня, був опублікований у виданні “Голос України”.

“Закон набирає чинності з дня його опублікування. Він діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом міністрів України в порядку, встановленому законом, і протягом двох місяців з моменту їх скасування”, – йдеться в документі.

Законопроєкт передбачає:

1. Для населення:

• Широкомасштабне тестування на коронавірус за кращими міжнародними практиками (на амбулаторному та стаціонарному рівнях). Як раніше заявляли в Міністерстві охорони здоров’я України, ПЛР-тестування на COVID-19 має проводитися безкоштовно.

Зокрема, тестування буде обов’язковим для: осіб, що звертаються по медичну допомогу з ознаками коронавірусної хвороби; осіб, які мають встановлений контакт із людиною, хворою на COVID-19. Також повинні обов’язково тестуватися медики та особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19 (в тому числі співробітники Національної поліції і Національної гвардії).

• Розвиток мережі пунктів тестування по всій країні.

2. Для медичних працівників:

• підвищення виплат при самоізоляції для медиків, зокрема, які контактували з хворими на COVID-19 (100 % доходу, в той час як досі діяла норма – лише 50 % заробітної плати);

• пріоритетне, регулярне і обов’язкове тестування медиків;

• обов’язкове навчання медичних працівників (щодо використання засобів індивідуального захисту, заходів із профілактики інфекцій та інфекційного контролю при наданні медичної допомоги та догляду за пацієнтами, хворими на COVID-19 і т.п.);

• алгоритм пікового навантаження на лікарні, які приймають хворих на COVID-19;

• передбачена можливість залучати інтернів, а також лікарів без підтвердженої кваліфікації до боротьби з коронавірусом на волонтерських засадах.

Крім того, законопроєкт зобов’язує Уряд регулярно публікувати інформацію про наявність тестів у медустановах, засобів індивідуального захисту для лікарів і про розподіл закупівель та гуманітарної допомоги в кожну область.