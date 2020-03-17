В Україні зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.

Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.

“Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних”, — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що другий летальний випадок — 33-річна жінка з Чернівецької області.

Зазначимо, ввечері 16 березня в Чернівецькій облдержадміністрації повідомляли, що померла пацієнтка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

Передбачалося, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов’язана з можливим діагнозом, однак був проведений тест.

“Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов’язаної з проявами коронавірусної інфекції. Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати очікуємо найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка також була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.