За 2-2,5 роки Україна може повністю перейти на 2D-кодування лікарських засобів.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров‘я Максим Степанов.

“За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів на ринку України є фальсифікованими. Це великий ризик для здоров’я людей. Вчора я провів зустріч з представниками українських фармацевтичних компаній, на якій ми обговорили заходи щодо боротьби з цією проблемою. Серед яких, зокрема, — запровадженя 2D-кодування для всіх зареєстрованих в Україні ліків. Як українського виробництва, так і імпортних. Така світова практика”, – сказав Степанов.

За його словами, 2D-кодування здійснюватиметься під час виробництва препаратів, код одразу вноситься в загальну систему, і шлях лікарського засобу можна буде відслідковувати від виробництва до аптеки.

“Таким чином ми можемо чітко проконтролювати, що в наших аптеках не буде фальсифікованих лікарських засобів”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що на впровадження 2D- кодування можуть піти від 2 до 2,5 років.