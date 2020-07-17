З 31 липня Україна перейде на систему адаптивного карантину, яка буде передбачати поділ країни на сектори, де будуть діяти різні карантинні заходи.

Про це в ефірі шоу “Свобода слова Савіка Шустера” повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що карантин може бути продовжений до вересня, проте правила дії карантину будуть змінені.

“Була пропозиція одразу на два місяці ввести карантин, оскільки 31 липня приходить термін закінчення цього карантину, ми переходимо на зовсім іншу систему карантину”, — сказав Ляшко.

За словами головсанлікаря, буде запроваджено поділ на зони. Їх буде 4 зони — “зелена”, “жовта”, “помаранчева” і “червона”. У цих зонах будуть діяти більш або менш жорсткі карантинні обмеження в залежності від рівня захворюваності.

“Червона” — повне виключення таке… Жорсткий карантин, який у нас діяв в кінці березня — на початку квітня. “Зелена” зона, “жовта” зона і “помаранчева” зона — це більш легкі, де обмежують певну діяльність, але не повністю закривають. При дотриманні протиепідемічних вимог буде працювати більшість сфер економіки”, — пояснив Ляшко.

Ляшко додав, що розподіл буде відбуватися на рівні областей — за районами або містами обласного значення.

Головний санлікар наголосив, що раніше ОДА дозволялося вводити посилений карантин на певних територіях, однак це було незручно відстежувати. Тепер же інформація про дії карантинних обмежень в окремих зонах кожної області буде відображатися на інтерактивній карті міністерства охорони здоров’я.