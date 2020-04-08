В Україні виявили 267 фактів розповсюдження фейків про коронавірус

В Україні з початку дії карантинних заходів правоохоронці зафіксували 267 фактів розповсюдження фейків про коронавірус.

Про це повідомляє департамент Кіберполіції.

“Під час моніторингу глобальної мережі кіберполіція виявила 267 фактів про розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу. Зараз вже ідентифіковано 152 людини, які поширювали цю інформацію”, – йдеться в повідомленні.

Також було перевірено 483 повідомлення про вчинення можливих протиправних дій, в тому числі онлайн-шахрайства, пов’язаних з коронавірусом. В результаті було відкрито 41 кримінальне провадження.

Крім цього, заблоковано 157 інтернет-посилань, які використовують шахраї з метою наживи під час пандемії.