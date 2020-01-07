Державна соцдопомога на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, зростатиме у 2020 році й до кінця року становитиме 1857,45 грн.

Про це повідомляє в Facebook Міністерство соціальної політики України.

Збільшення допомоги відбудеться у три етапи.

“Сьогодні ділимося з Вами інфографікою, в якій показано як і коли зросте державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, захворювання яких пов’язано з Чорнобильською катастрофою: з 01.01.2020 = 1719,9 грн, з 01.07.2020 = 1797 , 69 грн, з 01.12.2020 = 1857,45 грн “, – йдеться в повідомленні.