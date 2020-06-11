Про це йдеться в даних на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину наразі не готові м. Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області.
Усі регіони не відповідають показником інцидентності: Київ (15,54 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Волинська (27,15), Львівська (19,87), Житомирська (13,17), Закарпатська (17,07), Рівненська (23,42), Тернопільська (12,43), Чернівецька (34,62) і Київська (13,81) області.
Натомість усі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більш як 50%).
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
- Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано 29 тисяч 70 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 1 червня в Україні почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.