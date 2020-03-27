В Україні одужали ще троє пацієнтів, які раніше заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Так, раніше у Чернівцях одужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.

Тепер же в Чернівецькій області одужали ще двоє дорослих і дитина.

“Радий повідомити, що є і позитивні новини. Сьогодні у нас є вже 4 випадки одужання – всі в Чернівецькій області. Серед них троє дорослих і одна дитина”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що “очікується на виписку” також п’ятий пацієнт.

“У нас будуть результати до кінця дня, і повідомимо на другому брифінгу”, – уточнив Ляшко.

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(На видео – с 1:05)

Як відомо, перший випадок захворювання COVID-19 був діагностований у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії. Після приїзду вони самоізолювалися, а після появи у чоловіка симптомів звернулися до медиків. 3 березня у нього був офіційно підтверджений перший випадок захворювання в Україні.