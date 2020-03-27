Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Так, раніше у Чернівцях одужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.
Тепер же в Чернівецькій області одужали ще двоє дорослих і дитина.
“Радий повідомити, що є і позитивні новини. Сьогодні у нас є вже 4 випадки одужання – всі в Чернівецькій області. Серед них троє дорослих і одна дитина”, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що “очікується на виписку” також п’ятий пацієнт.
“У нас будуть результати до кінця дня, і повідомимо на другому брифінгу”, – уточнив Ляшко.
(На видео – с 1:05)
Як відомо, перший випадок захворювання COVID-19 був діагностований у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії. Після приїзду вони самоізолювалися, а після появи у чоловіка симптомів звернулися до медиків. 3 березня у нього був офіційно підтверджений перший випадок захворювання в Україні.
- В Україні зафіксовано вже 218 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 62 нові випадки.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.