Станом на 22:00 5 квітня, в Україні підтверджено 57 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров’я.

В країні 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, 5 квітня, в результаті зараження коронавірусом, померли ще 5 пацієнтів. Таким чином, в країні 37 летальних випадків.

Ще троє українців вилікувалися від коронавірусу. Тепер в країні 28 випадків повного одужання. Цим українцям зробили повторний лабораторний тест на COVID-19, він виявився негативним.