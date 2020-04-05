Про це повідомили в міністерстві охорони здоров’я.
В країні 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За даними Центру громадського здоров’я, 5 квітня, в результаті зараження коронавірусом, померли ще 5 пацієнтів. Таким чином, в країні 37 летальних випадків.
Ще троє українців вилікувалися від коронавірусу. Тепер в країні 28 випадків повного одужання. Цим українцям зробили повторний лабораторний тест на COVID-19, він виявився негативним.
- Вранці 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.