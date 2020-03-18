Протягом 17 березня в Міністерство охорони здоров'я України надійшла 41 нова підозра на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі МОЗ.

Нові підозри на COVID-19 були зафіксовані: у Вінницькій області (3), Дніпропетровській (5), Донецькій (3), Закарпатській (3), Івано-Франківській (3), Миколаївській (1), Рівненській (2), Сумській (2 ), Тернопільській (2), Херсонській (1), Черкаській (1), Чернівецькій (1) областях, Києві (14).

Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

Наразі в Україні підтверджено 14 випадків зараження. З учорашнього дня їх кількість не збільшилася.

“Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний)”, – сказано в повідомленні.

Дослідження проводилися в вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

Тим часом у прес-службі Київської ОДА поінформували, що чоловік із Київської області, у якого 17 березня виявили коронавірус, разом із родиною перебуває на самоізоляції.

Чоловік нещодавно повернувся з-за кордону. Йому стало погано, і він звернувся за допомогою до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров’я, де і підтвердився факт наявності коронавірусу.

“На цей час пацієнт перебуває на самоізоляції. Над ними встановлений медико-санітарний нагляд. Його близькі також перебувають на самоізоляції”, – наголошується в повідомленні.