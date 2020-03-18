Про це поінформували в прес-службі МОЗ.
Нові підозри на COVID-19 були зафіксовані: у Вінницькій області (3), Дніпропетровській (5), Донецькій (3), Закарпатській (3), Івано-Франківській (3), Миколаївській (1), Рівненській (2), Сумській (2 ), Тернопільській (2), Херсонській (1), Черкаській (1), Чернівецькій (1) областях, Києві (14).
Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.
Наразі в Україні підтверджено 14 випадків зараження. З учорашнього дня їх кількість не збільшилася.
“Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний)”, – сказано в повідомленні.
Дослідження проводилися в вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.
Тим часом у прес-службі Київської ОДА поінформували, що чоловік із Київської області, у якого 17 березня виявили коронавірус, разом із родиною перебуває на самоізоляції.
Чоловік нещодавно повернувся з-за кордону. Йому стало погано, і він звернувся за допомогою до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров’я, де і підтвердився факт наявності коронавірусу.
“На цей час пацієнт перебуває на самоізоляції. Над ними встановлений медико-санітарний нагляд. Його близькі також перебувають на самоізоляції”, – наголошується в повідомленні.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.