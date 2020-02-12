Про це свідчать оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ з 3 по 9 лютого, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я.
“За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 26 осіб померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу”, – йдеться в повідомленні.
За минулий тиждень (3-9 лютого) ГРВІ захворіли 283 656 осіб, з них 65,6% – діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 тисяч населення, що на 55,6% більше за епідемічний поріг по Україні.
Відзначається, що майже у всіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Тільки в Києві і Харківській області не перевищено епідпоріг.
У МОЗ нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року і цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.
- У Рівненській області від ускладнень грипу помер 50-річний пацієнт, який з 13 січня перебував на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.