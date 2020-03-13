В Україні протягом минулого тижня від ускладнень грипу померли дев'ять осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляється, з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померли 63 людини. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

За минулий тиждень (з 2 по 8 березня) ГРВІ захворіли 213 531 осіб, з них 64,4% – діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тисяч населення, що на 21,2% більше епідемічного порогу по Україні.

“В країні зафіксовано широке географічне поширення грипу”, – йдеться в повідомленні.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та місті Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Пацієнтка з коронавірусом з Житомирської області, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. Дружина жителя Чернівецької області, у якого виявили коронавірус СOVID-19, напередодні відвідувала Італію. Медики перевіряють, чи заражена вона.