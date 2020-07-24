Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 126, Києві – 118, Рівненській області – 96, Івано-Франківська – 87 та Харківській області – 74.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано у Кіровоградській та Херсонській областях.
За минуло добу в країні зафіксували 20 летальних випадків. Водночас, одужали 886 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксували 62 823 випадки інфікування коронавірусом. Наразі 34 886 осіб вже подолали хворобу, а 1571 людина померла від ускладнень.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.