В Україні станом на ранок 24 липня зафіксовано 62 823 випадки COVID-19, за добу - 972.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 126, Києві – 118, Рівненській області – 96, Івано-Франківська – 87 та Харківській області – 74.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано у Кіровоградській та Херсонській областях.

За минуло добу в країні зафіксували 20 летальних випадків. Водночас, одужали 886 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксували 62 823 випадки інфікування коронавірусом. Наразі 34 886 осіб вже подолали хворобу, а 1571 людина померла від ускладнень.