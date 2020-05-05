Про це поінформували в прес-центрі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 303 до 316).
При цьому ще 256 пацієнтів одужали.
“Станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 454 випадки;
• Волинська область – 343 випадки;
• Дніпропетровська область – 478 випадків;
• Донецька область – 83 випадки;
• Житомирська область – 448 випадків;
• Закарпатська область – 546 випадків;
• Запорізька область – 287 випадків;
• Івано-Франківська область – 1015 випадків;
• Кіровоградська область – 401 випадок;
• місто Київ – 1583 випадки;
• Київська область – 866 випадків;
• Львівська область – 514 випадків;
• Луганська область – 38 випадків;
• Миколаївська область – 163 випадки;
• Одеська область – 469 випадків;
• Полтавська область – 231 випадок;
• Рівненська область – 779 випадків;
• Сумська область – 112 випадків;
• Тернопільська область – 923 випадки;
• Харківська область – 377 випадків;
• Херсонська область – 142 випадки;
• Хмельницька область – 119 випадків;
• Чернівецька область – 1948 випадків;
• Черкаська область – 314 випадків;
• Чернігівська область – 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 5 травня в Центр надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33 тис. 311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Варто зазначити, що 366 нових випадків коронавірусу за добу – це найменша кількість за останні два тижні. Менше було 20 квітня – 261 випадок. Станом на 19 квітня повідомлялося про 343 випадки. А вже 21 квітня повідомлялося про 415 нові випадки.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.