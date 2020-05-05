В Україні станом на 5 травня зафіксовано 12 тисяч 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 366 нових випадків.

Про це поінформували в прес-центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 303 до 316).

При цьому ще 256 пацієнтів одужали.

“Станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 454 випадки;

• Волинська область – 343 випадки;

• Дніпропетровська область – 478 випадків;

• Донецька область – 83 випадки;

• Житомирська область – 448 випадків;

• Закарпатська область – 546 випадків;

• Запорізька область – 287 випадків;

• Івано-Франківська область – 1015 випадків;

• Кіровоградська область – 401 випадок;

• місто Київ – 1583 випадки;

• Київська область – 866 випадків;

• Львівська область – 514 випадків;

• Луганська область – 38 випадків;

• Миколаївська область – 163 випадки;

• Одеська область – 469 випадків;

• Полтавська область – 231 випадок;

• Рівненська область – 779 випадків;

• Сумська область – 112 випадків;

• Тернопільська область – 923 випадки;

• Харківська область – 377 випадків;

• Херсонська область – 142 випадки;

• Хмельницька область – 119 випадків;

• Чернівецька область – 1948 випадків;

• Черкаська область – 314 випадків;

• Чернігівська область – 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 5 травня в Центр надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33 тис. 311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Варто зазначити, що 366 нових випадків коронавірусу за добу – це найменша кількість за останні два тижні. Менше було 20 квітня – 261 випадок. Станом на 19 квітня повідомлялося про 343 випадки. А вже 21 квітня повідомлялося про 415 нові випадки.