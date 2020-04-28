Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 19 осіб. Кількість летальний випадків зросла з 220 до 239.
При цьому одужали ще 128 людей.
“Станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусна хвороба виявлена:
• Вінницька область – 406 випадків;
• Волинська область – 260 випадків;
• Дніпропетровська область – 318 випадків;
• Донецька область – 52 випадки;
• Житомирська область – 354 випадки;
• Закарпатська область – 387 випадків;
• Запорізька область – 208 випадків;
• Івано-Франківська область – 783 випадки;
• Кіровоградська область – 356 випадків;
• місто Київ – 1298 випадків;
• Київська область – 604 випадки;
• Львівська область – 371 випадок;
• Луганська область – 32 випадки;
• Миколаївська область – 116 випадків;
• Одеська область – 248 випадків;
• Полтавська область – 180 випадків;
• Рівненська область – 553 випадки;
• Сумська область – 95 випадків;
• Тернопільська область – 664 випадки;
• Харківська область – 221 випадок;
• Херсонська область – 88 випадків;
• Хмельницька область – 72 випадки;
• Чернівецька область – 1429 випадків;
• Черкаська область – 276 випадків;
• Чернігівська область – 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 28 квітня в Центр надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26 тис. 616 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Станом на ранок 27 квітня в Україні було 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може наступити 11 травня.