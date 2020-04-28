В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 19 осіб. Кількість летальний випадків зросла з 220 до 239.

При цьому одужали ще 128 людей.

“Станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область – 406 випадків;

• Волинська область – 260 випадків;

• Дніпропетровська область – 318 випадків;

• Донецька область – 52 випадки;

• Житомирська область – 354 випадки;

• Закарпатська область – 387 випадків;

• Запорізька область – 208 випадків;

• Івано-Франківська область – 783 випадки;

• Кіровоградська область – 356 випадків;

• місто Київ – 1298 випадків;

• Київська область – 604 випадки;

• Львівська область – 371 випадок;

• Луганська область – 32 випадки;

• Миколаївська область – 116 випадків;

• Одеська область – 248 випадків;

• Полтавська область – 180 випадків;

• Рівненська область – 553 випадки;

• Сумська область – 95 випадків;

• Тернопільська область – 664 випадки;

• Харківська область – 221 випадок;

• Херсонська область – 88 випадків;

• Хмельницька область – 72 випадки;

• Чернівецька область – 1429 випадків;

• Черкаська область – 276 випадків;

• Чернігівська область – 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 квітня в Центр надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26 тис. 616 повідомлень про підозру на COVID-19.