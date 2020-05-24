В Україні зафіксовано 20 986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: з них 617 летальних, 7 108 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 406 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 889 випадків;

Волинська область — 771 випадок;

Дніпропетровська область — 869 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 626 випадків;

Закарпатська область — 1061 випадок;

Запорізька область — 410 випадків;

Івано-Франківська область — 1277 випадків;

Кіровоградська область — 473 випадки;

м. Київ — 2623 випадки;

Київська область — 1419 випадків;

Львівська область — 1333 випадки;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 827 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1417 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1115 випадків;

Харківська область — 910 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 346 випадків;

Чернівецька область — 3028 випадків;

Черкаська область — 388 випадків;

Чернігівська область — 129 випадків.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині зафіксували спалах коронавірусу COVID-19 в Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів.