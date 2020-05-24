Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 889 випадків;
- Волинська область — 771 випадок;
- Дніпропетровська область — 869 випадків;
- Донецька область — 143 випадки;
- Житомирська область — 626 випадків;
- Закарпатська область — 1061 випадок;
- Запорізька область — 410 випадків;
- Івано-Франківська область — 1277 випадків;
- Кіровоградська область — 473 випадки;
- м. Київ — 2623 випадки;
- Київська область — 1419 випадків;
- Львівська область — 1333 випадки;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 280 випадків;
- Одеська область — 827 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1417 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1115 випадків;
- Харківська область — 910 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 346 випадків;
- Чернівецька область — 3028 випадків;
- Черкаська область — 388 випадків;
- Чернігівська область — 129 випадків.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині зафіксували спалах коронавірусу COVID-19 в Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.