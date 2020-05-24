Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 889 випадків;
  • Волинська область — 771 випадок;
  • Дніпропетровська область — 869 випадків;
  • Донецька область — 143 випадки;
  • Житомирська область — 626 випадків;
  • Закарпатська область — 1061 випадок;
  • Запорізька область — 410 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1277 випадків;
  • Кіровоградська область — 473 випадки;
  • м. Київ — 2623 випадки;
  • Київська область — 1419 випадків;
  • Львівська область — 1333 випадки;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 280 випадків;
  • Одеська область — 827 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1417 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1115 випадків;
  • Харківська область — 910 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 346 випадків;
  • Чернівецька область — 3028 випадків;
  • Черкаська область — 388 випадків;
  • Чернігівська область — 129 випадків.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині зафіксували спалах коронавірусу COVID-19 в Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів.

  • 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
  • В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.