Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, на 5 червня (станом на 9:00) в Україні 25964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки. Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1093 випадки;
  • Волинська область — 1008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 960 випадків;
  • Донецька область — 195 випадків;
  • Житомирська область — 855 випадків;
  • Закарпатська область — 1280 випадків;
  • Запорізька область — 477 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1507 випадків;
  • Кіровоградська область — 538 випадків;
  • м. Київ — 3292 випадки;
  • Київська область — 1711 випадків;
  • Львівська область — 1988 випадків;
  • Луганська область — 51 випадок;
  • Миколаївська область — 307 випадків;
  • Одеська область — 970 випадків;
  • Полтавська область — 272 випадки;
  • Рівненська область — 1962 випадки;
  • Сумська область — 188 випадків;
  • Тернопільська область — 1233 випадки;
  • Харківська область — 1196 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 501 випадок;
  • Чернівецька область — 3519 випадків;
  • Черкаська область — 432 випадки;
  • Чернігівська область — 250 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.