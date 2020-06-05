Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, на 5 червня (станом на 9:00) в Україні 25964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки. Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1093 випадки;
- Волинська область — 1008 випадків;
- Дніпропетровська область — 960 випадків;
- Донецька область — 195 випадків;
- Житомирська область — 855 випадків;
- Закарпатська область — 1280 випадків;
- Запорізька область — 477 випадків;
- Івано-Франківська область — 1507 випадків;
- Кіровоградська область — 538 випадків;
- м. Київ — 3292 випадки;
- Київська область — 1711 випадків;
- Львівська область — 1988 випадків;
- Луганська область — 51 випадок;
- Миколаївська область — 307 випадків;
- Одеська область — 970 випадків;
- Полтавська область — 272 випадки;
- Рівненська область — 1962 випадки;
- Сумська область — 188 випадків;
- Тернопільська область — 1233 випадки;
- Харківська область — 1196 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 501 випадок;
- Чернівецька область — 3519 випадків;
- Черкаська область — 432 випадки;
- Чернігівська область — 250 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Відсьогодні, 5 червня, Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину.