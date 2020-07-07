Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
У цілому з початку спалаху підтверджено 49 тисяч 607 випадків COVID-19.
За добу помер ще 21 пацієнт. При цьому одужали 490 людей.
“7 липня (станом на 9:00) в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1979 випадків;
• Волинська область – 2788 випадків;
• Дніпропетровська область – 1116 випадків;
• Донецька область – 686 випадків;
• Житомирська область – 1469 випадків;
• Закарпатська область – 3458 випадків;
• Запорізька область – 598 випадків;
• Івано-Франківська область – 2744 випадки;
• Кіровоградська область – 663 випадки;
• місто Київ – 5665 випадків;
• Київська область – 2809 випадків;
• Львівська область – 6445 випадків;
• Луганська область – 85 випадків;
• Миколаївська область – 461 випадок;
• Одеська область – 1919 випадків;
• Полтавська область – 325 випадків;
• Рівненська область – 4228 випадків;
• Сумська область – 321 випадок;
• Тернопільська область – 2108 випадків;
• Харківська область – 2416 випадків;
• Херсонська область – 196 випадків;
• Хмельницька область – 842 випадки;
• Чернівецька область – 5032 випадки;
• Черкаська область – 678 випадків;
• Чернігівська область – 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 7 липня в Центр надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.
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