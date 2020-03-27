В Україні зафіксовано вже 218 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 62 нові випадки.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Варто відзначити, що одужали ще троє пацієнтів. Відтак, загальна кількість тих, хто одужав, досягла 4 осіб.

“Станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з останніми даними, випадки COVID-19 зафіксовані:

• Вінницька область – 5 випадків;

• Волинська область – 2 випадки;

• Дніпропетровська область – 3 випадки;

• Донецька область – 2 випадки;

• Запорізька область – 8 випадків;

• Закарпатська область – 1 випадок;

• Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

• Івано-Франківська область – 24 (2 летальних) випадки;

• м. Київ – 47 випадків;

• Київська область – 32 випадки;

• Львівська область – 3 випадки;

• Луганська область – 1 випадок;

• Одеська область – 4 випадки;

• Рівненська область – 9 випадків;

• Тернопільська область – 25 випадків (1 летальний);

• Херсонська область – 1 випадок;

• Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;

• Черкаська область – 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 27 березня в Центр надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.