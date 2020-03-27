Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Варто відзначити, що одужали ще троє пацієнтів. Відтак, загальна кількість тих, хто одужав, досягла 4 осіб.
“Станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки”, – наголошується в повідомленні.
Згідно з останніми даними, випадки COVID-19 зафіксовані:
• Вінницька область – 5 випадків;
• Волинська область – 2 випадки;
• Дніпропетровська область – 3 випадки;
• Донецька область – 2 випадки;
• Запорізька область – 8 випадків;
• Закарпатська область – 1 випадок;
• Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
• Івано-Франківська область – 24 (2 летальних) випадки;
• м. Київ – 47 випадків;
• Київська область – 32 випадки;
• Львівська область – 3 випадки;
• Луганська область – 1 випадок;
• Одеська область – 4 випадки;
• Рівненська область – 9 випадків;
• Тернопільська область – 25 випадків (1 летальний);
• Херсонська область – 1 випадок;
• Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;
• Черкаська область – 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 27 березня в Центр надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Станом на вечір 26 березня кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні зросла до 196. За добу діагноз був лабораторно підтверджений у 40 осіб.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.