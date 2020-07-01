Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 14 осіб. Водночас одужали 433 пацієнта.
За весь час спалаху в Україні зафіксовано 44 тисячі 998 випадків зараження.
“1 липня (станом на 9:00) в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки”, – сказано в повідомленні МОЗ.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1876 випадків;
• Волинська область – 2427 випадків;
• Дніпропетровська область – 1090 випадків;
• Донецька область – 484 випадки;
• Житомирська область – 1408 випадків;
• Закарпатська область – 2961 випадок;
• Запорізька область – 572 випадки;
• Івано-Франківська область – 2438 випадків;
• Кіровоградська область – 647 випадків;
• місто Київ – 5138 випадків;
• Київська область – 2610 випадків;
• Львівська область – 5578 випадків;
• Луганська область – 80 випадків;
• Миколаївська область – 447 випадків;
• Одеська область – 1712 випадків;
• Полтавська область – 319 випадків;
• Рівненська область – 3784 випадки;
• Сумська область – 297 випадків;
• Тернопільська область – 1930 випадків;
• Харківська область – 2169 випадків;
• Херсонська область – 193 випадки;
• Хмельницька область – 805 випадків;
• Чернівецька область – 4850 випадків;
• Черкаська область – 645 випадків;
• Чернігівська область – 538 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 липня в Центр надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 89 933 повідомлення про підозру на COVID-19.