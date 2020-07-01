Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 14 осіб. Водночас одужали 433 пацієнта.

За весь час спалаху в Україні зафіксовано 44 тисячі 998 випадків зараження.

“1 липня (станом на 9:00) в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки”, – сказано в повідомленні МОЗ.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1876 випадків;

• Волинська область – 2427 випадків;

• Дніпропетровська область – 1090 випадків;

• Донецька область – 484 випадки;

• Житомирська область – 1408 випадків;

• Закарпатська область – 2961 випадок;

• Запорізька область – 572 випадки;

• Івано-Франківська область – 2438 випадків;

• Кіровоградська область – 647 випадків;

• місто Київ – 5138 випадків;

• Київська область – 2610 випадків;

• Львівська область – 5578 випадків;

• Луганська область – 80 випадків;

• Миколаївська область – 447 випадків;

• Одеська область – 1712 випадків;

• Полтавська область – 319 випадків;

• Рівненська область – 3784 випадки;

• Сумська область – 297 випадків;

• Тернопільська область – 1930 випадків;

• Харківська область – 2169 випадків;

• Херсонська область – 193 випадки;

• Хмельницька область – 805 випадків;

• Чернівецька область – 4850 випадків;

• Черкаська область – 645 випадків;

• Чернігівська область – 538 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 липня в Центр надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 89 933 повідомлення про підозру на COVID-19.