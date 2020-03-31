В Україні зафіксовано 549 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 69 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“Станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Станом на сьогодні COVID-19 виявлено:

• Вінницька область – 36 випадків;

• Волинська область – 3 випадки;

• Дніпропетровська область – 9 випадків;

• Донецька область – 6 випадків;

• Житомирська область – 5 випадків;

• Закарпатська область – 1 випадок;

• Запорізька область – 13 випадків;

• Івано-Франківська область – 45 випадків;

• Кіровоградська область – 4 випадки;

• місто Київ – 107 випадків;

• Київська область – 52 випадки;

• Львівська область – 6 випадків;

• Луганська область – 2 випадки;

• Одеська область – 11 випадків;

• Полтавська область – 1 випадок;

• Рівненська область – 13 випадків;

• Сумська область – 10 випадків;

• Тернопільська область – 78 випадків;

• Харківська область – 1 випадок;

• Херсонська область – 1 випадок;

• Хмельницька область – 3 випадки;

• Чернівецька область – 90 випадків;

• Черкаська область – 50 випадків;

• Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 31 березня в Центр надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як уточнив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, серед 8 тих, хто одужав від коронавірусу, – двоє дітей.

“На жаль, померлих у нас 13 від коронавірусної хвороби або ускладнень, два з них – за минулу добу”, – заявив Ляшко.

За його словами, за добу найбільше випадків зараження було зареєстровано в Тернопільській області (18) і в Чернівецькій області (15).

Найбільше хворих – у віковій категорії від 30 до 59 років (близько 60 % від усіх випадків). З них жінки – 51 %.