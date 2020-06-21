Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 735 нових випадків. Всього проведено 563 194 тестування методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 1647 випадків;
  • Волинська область – 1782 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1042 випадки;
  • Донецька область – 362 випадки;
  • Житомирська область – 1257 випадків;
  • Закарпатська область – 2149 випадків;
  • Запорізька область – 554 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2015 випадків;
  • Кіровоградська область – 620 випадків;
  • Київ – 4325 випадків;
  • Київська область – 2208 випадків;
  • Львівська область – 3780 випадків;
  • Луганська область – 72 випадки;
  • Миколаївська область – 358 випадків;
  • Одеська область – 1266 випадків;
  • Полтавська область – 291 випадок;
  • Рівненська область – 2872 випадки;
  • Сумська область – 257 випадків;
  • Тернопільська область – 1688 випадків;
  • Харківська область – 1805 випадків;
  • Херсонська область – 186 випадків;
  • Хмельницька область – 622 випадки;
  • Чернівецька область – 4324 випадки;
  • Черкаська область – 603 випадки;
  • Чернігівська область – 475 випадків.

Варто зазначити, що в Україні другу добу зменшується кількість нових випадків коронавірусу. Вчора був виявлено 841 новий випадок захворювання на COVID-19.

  • На Закарпатті стрімко зростає кількість хворих на коронавірус COVID-19. Це призвело до того, що реанімаційні відділення переповнені, і лікарні першої хвилі незабаром можуть бути не в змозі приймати нових пацієнтів.