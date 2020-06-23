Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Внаслідок коронавірусної інфекції загалом померли 1035 людей, з них 23 – за останню добу.
Загалом одужали вже 16 956 людей, за добу – 314.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) областях та Києві (61).
У Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
- Станом на 22 червня в Україні було підтверджено 37 241 випадок COVID-19, з них 16 642 пацієнта одужали, 1 012 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 681 випадок.