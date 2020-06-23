Станом на вівторок, 23 червня, в Україні зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, за добу — 833.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Внаслідок коронавірусної інфекції загалом померли 1035 людей, з них 23 – за останню добу.

Загалом одужали вже 16 956 людей, за добу – 314.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) областях та Києві (61).

У Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях нових випадків COVID-19 не виявили.