В Україні станом на 16 липня підтверджено 56 455 випадків COVID-19, за добу виявили 848 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1445 людей, з них 18 – за останню добу.

Одужали вже 28 931 людина, за добу – 800 .

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 197, Києві – 116, Рівненській області – 70.