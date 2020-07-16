Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1445 людей, з них 18 – за останню добу.
Одужали вже 28 931 людина, за добу – 800 .
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 197, Києві – 116, Рівненській області – 70.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.