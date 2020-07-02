Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше нових випадків зараження коронавірусною інфекцією було зафіксовано: у Львівській області – 152, Києві – 104, Рівненській області – 93, Закарпатській області – 85, Волинській області – 81.
Нових випадків COVID-19 не виявили у Черкаській та Миколаївській областях.
Загалом померли 1185 людей, з них 12 – за останню добу.
Водночас одужали вже 20 053 людей, за добу – 505.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.