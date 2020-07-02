В Україні станом на 2 липня виявлено 45 тисяч 887 випадків COVID-19. За добу підтверджено ще 889 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусною інфекцією було зафіксовано: у Львівській області – 152, Києві – 104, Рівненській області – 93, Закарпатській області – 85, Волинській області – 81.

Нових випадків COVID-19 не виявили у Черкаській та Миколаївській областях.

Загалом померли 1185 людей, з них 12 – за останню добу.

Водночас одужали вже 20 053 людей, за добу – 505.