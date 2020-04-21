Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за добу було отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки коронавірусу. Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, серед них – 25 дітей і 64 медика.
Найбільша кількість нових випадків за добу була зареєстрована в Івано-Франківській та Житомирській областях (по 44).
В цілому вже підтверджено 6125 випадків COVID-19, з яких 399 дітей і 1138 медпрацівників.
Протягом доби померли ще 10 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 151 до 161 (з них 84 чоловіки і 77 жінок). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).
Одужали ще 8 осіб. Загалом 367 осіб вже одужали, з них 18 дітей (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі).
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 338 випадків, з яких 1 летальний; 18 осіб одужали;
• Волинська область – 174 випадки; 4 людини померли; 13 одужали;
• Дніпропетровська область – 122 випадки, 1 з яких летальний; 9 пацієнтів одужали;
• Донецька область – 16 випадків, 1 з яких летальний; 6 осіб одужали;
• Житомирська область – 270 випадків; 6 людей померли, 1 одужала;
• Закарпатська область – 205 випадків, 6 з яких летальні; 16 осіб одужали;
• Запорізька область – 137 випадків; 3 людини померли, 17 одужали;
• Івано-Франківська область – 556 випадків; 37 летальних випадків; 27 пацієнтів одужали;
• місто Київ – 892 випадки зараження; 19 осіб померли, 33 одужали;
• Київська область – 356 випадків коронавірусу; 11 осіб померли, 28 одужали;
• Кіровоградська область – 247 випадків, 13 з яких летальні; 17 пацієнтів одужали;
• Львівська область – 256 випадків; 10 осіб померли, 26 одужали;
• Луганська область – 25 випадків зараження; 3 пацієнта одужали;
• Миколаївська область – 41 випадок зараження;
• Одеська область – 146 випадків коронавірусу, 1 з яких летальний;
• Полтавська область – 101 випадок, 1 з яких летальний; 12 пацієнтів одужали;
• Рівненська область – 341 випадок коронавірусу; 11 летальних випадків; 21 людина одужала;
• Сумська область – 84 випадки, 4 з яких летальні; 10 пацієнтів одужали;
• Тернопільська область – 435 випадків зараження; 7 людей померли, 34 одужали;
• Харківська область – 77 випадків, 1 з яких летальний; 2 пацієнта одужали;
• Херсонська область – 70 випадків коронавірусу, 1 з яких летальний; 7 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 49 випадків; 3 людини померли, 5 одужали;
• Черкаська область – 186 випадків зараження; 3 людини померли, 28 одужали;
• Чернівецька область – 988 випадків коронавірусу; 16 осіб померли, 31 одужала;
• Чернігівська область – 13 випадків, 1 з яких летальний; 3 пацієнта одужали.
На амбулаторному лікуванні перебувають 4089 пацієнтів, з них 302 дитини. Всього госпіталізовано 2036 осіб, з них 97 дітей.
Всього в Україні досліджено 61 тис. 997 зразків на коронавірус методом ПЛР.
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